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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ثمة تعاون طبي قائم منذ سنوات بين الصين والمغرب، حيث يتمتع فريق شانغهاي الطبي في ذلك البلد الإفريقي بتاريخ طويل من العمل في العديد من مناطقه المختلفة، وفي ظل تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في العديد من المناطق حول العالم، يتعزز التعاون الصيني المغربي بشأن مكافحة الوباء في هذا البلد السياحي الشهير في شمال إفريقيا.

ويعمل فريق بوتوه الطبي المكون من سبعة أعضاء، وهو من حي بوتوه ببلدية شانغهاي ويعد جزءً من فريق شانغهاي الطبي في المغرب، يعمل الآن في مدينة بن كرير المغربية، مستعينًا بـ "التجربة الصينية" لمساعدة الجهود المحلية لمكافحة الوباء.

ومؤخرًا، سلمت لجنة الصحة المحلية في شانغهاي مواد طبية لازمة لمكافحة الوباء إلى فريق شانغهاي الطبي في المغرب، بما في ذلك كمامات طبية وملابس واقية ومقاييس لدرجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء ونظارات وأغطية للأحذية الطبية وبعض الأدوية.

وتم نقل المواد إلى المغرب على دفعات، حيث وصل بعضها بالفعل إلى هناك حتى نهاية مارس الماضي، حسب لجنة الصحة المحلية في شانغهاي.

ووضع فريق بوتوه الطبي خطة طوارئ بشكل مسبق، بناء على الخبرة التي اكتسبها خلال مكافحة الوباء في الصين، حيث تلقى كافة أفراده تدريبات ممنهجة بشأن مكافحة الوباء.

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