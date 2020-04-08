أمريكا تسجل أعلى معدل وفيات بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا بوفاة 1736 شخصًا خلال يوم واحد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة « سي إن إن».وتخطى إجمالي عدد حالات الإصابة المعروفة في أمريكا أكثر من 370 ألف حالة، وهو أكبر عدد إصابات على مستوى دول العالم.لكن أعلى معدل إصابات لكل مئة ألف نسمة من السكان، لا يزال في كل من إسبانيا وإيطاليا بـ28 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في أمريكا إلى 3.3 حالة، وفي ألمانيا إلى 2.2 حالة.