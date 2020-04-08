أحمد هيكل: سأكون سعيدًا لو معدل النمو الاقتصادي «صفر»

أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، أنه لم يخفض مرتبات العاملين لديه باستثناء بعض المديرين الكبار، كما أكد أنه لن يرفع الأسعار قبل العيد حتى لا يتهم باستغلال الأزمة.وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كل المصانع والشركات تعمل بنفس الطاقة».ولفت إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على العالم وأوقفت نمو العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران والمطاعم والترفيه، مردفا: «هأبقى سعيد لو النمو 0%، لأنه يوجد تقلص في الاقتصاد العالمي».وأشار إلى أن النمو قد ينخفض عن الصفر، موضحًا أن عدم وجود توازن بين صحة الناس والإنتاج يؤدي إلى أزمات ضخمة.