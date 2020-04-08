كيف تستعد وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان؟

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تستعد لشهر رمضان قبل بدايته بـ4 شهور، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الضرورية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أزمة بشأن توافر السلع الإستراتيجية خلال الشهر المبارك.وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن السلع متوفرة بشكل كافٍ لعدة أشهر مقبلة، والاحتياطي متوفر سواء في المتاجر الخاصة بالدولة كحكومة أو احتياطي السلع في القطاع الخاص.وأوضح أن الوزارة أعطت تكليفات لجميع السلاسل التجارية بتخفيض أعداد المستهلكين في كل متجر، حيث إن المتجر الذي يسع 1000 شخص، لا يجب أن يتخطى عدد المتواجدين فيه من المستهلكين عن 100 أو 150 مستهلكا بينما ينتظر الباقون خارج المتجر، وذلك للحد من الازدحام للوقاية من فيروس كورونا.