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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تستعد وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:10 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تستعد لشهر رمضان قبل بدايته بـ4 شهور، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الضرورية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أزمة بشأن توافر السلع الإستراتيجية خلال الشهر المبارك.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن السلع متوفرة بشكل كافٍ لعدة أشهر مقبلة، والاحتياطي متوفر سواء في المتاجر الخاصة بالدولة كحكومة أو احتياطي السلع في القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة أعطت تكليفات لجميع السلاسل التجارية بتخفيض أعداد المستهلكين في كل متجر، حيث إن المتجر الذي يسع 1000 شخص، لا يجب أن يتخطى عدد المتواجدين فيه من المستهلكين عن 100 أو 150 مستهلكا بينما ينتظر الباقون خارج المتجر، وذلك للحد من الازدحام للوقاية من فيروس كورونا.

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