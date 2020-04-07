أحمد رفعت: السيسي خالف قادة العالم وأعطى شعبه جرعة أمل

تحدث الكاتب الصحفي أحمد رفعت، حول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة كورونا، وقال إن خطاب الرئيس السيسي منح الشعب جرعة أمل وتفاؤل.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة توفر مستشفيات لمواجهة أزمة كورونا وألف سيارة إسعاف، فضلا عن 6 مستشفيات جديدة جاهزة للافتتاح.وتابع: "قادة العالم يوجهون رسائل تشاؤم حول كورونا وفي الوقت ذاته الرئيس السيسي خرج وطمأن الشعب المصري برسائل تحث على التفاؤل".