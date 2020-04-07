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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: نتقرب إلى الله بالهجوم على الإخوان وفضحهم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:49 م
الإعلامي نشأت الديهي،
الإعلامي نشأت الديهي،
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي إن محاولة التشكيك الدائم والمستمر هدف أساسي من أهداف أهل الشر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يحذر من أن أهل الشر تخصص تشكيك وخفض الروح المعنوية للمواطن المصري، ومحاولة إرباك العقل المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان قلب أهل الشر النابض بالسموم دائمًا ما يشككون في ما يتم من إنجازات بمصر.

واستعرض "الديهي"، سخرية بعض إعلامي الإخوان من إنشاء قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق والكباري التي تتم في مصر والحديث عن عدم جدواها، قائلًا: "هكذا يفعل هؤلاء الخونة، وفضح هؤلاء فرض عين علينا جميعًا".

واستطرد: "الرئيس أرسى قاعدة طالما أكدنا عليها أنه لا علاج للإخوان ولا يمكن أن يتحول الشيطان لملاك، وإنما يمكن أن يتحول ويتلون ويتبدل ولكنه لا يمكن أن يقطر عسلًا وإنما دائمًا ما يقطر سمًا، وأكد أن ما يقوم به الإخوان لا ينطلي على أحد، وأعلن الرئيس السيسي اليوم نفيرًا عامًا لدى الشعب المصري ويذكرهم أن الإخوان كاذبون والمعركة ضد هؤلاء الذين أساءوا للدين قيل أن يُسيئوا للدولة مستمرة ودائمة".

وتابع أن حديث السيسي عن الإخوان لم يقله زعيم قبله، فجميع الحكام كشفوا واكتشفوا خيانة الإخوان، ولكن كان هناك أخطاء بالمفاوضات والمصالحات مع الإخوان فكانت هناك محاولة لاغتيال الرئيس عبد الناصر، و"مبارك"، واغتالوا الرئيس السادات، بينما الرئيس السيسي، لم يأمن للإخوان ويحذر الشعب منهم ويعلن النفير المستمر ضد أهل الشر في كل مكان.

وأردف: "نتقرب إلى الله، بالهجوم على الإخوان وفضحهم، لكونهم خطفوا الدين وأساءوا إليه".

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