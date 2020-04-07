طلب التحريات حول مخزن مستلزمات طبية مجهولة بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بالتحفظ على المضبوط.وكشفت التحريات عن اتخاذ "و. ج"، "43 سنة"، حاصل على بكالوريوس تجارة، شقة بجوار موقف الحوامدية بمحافظة الجيزة، لتخزين مستلزمات طبية، واستغلال زيادة إقبال المواطنين عليها.عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن بقيادة الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات، وأمكن ضبط المشكو في حقه.بتفتيش المخزن عُثر على ( مليون و100 ألف سرنجة، 11 ألف قفاز طبي، 150 كمامة طبية، 3700 جهاز قسطرة بول، 135 جهاز تنفس صناعي، 4 آلاف جهاز ماسك بخار للتنفس الصناعي، 10 آلاف وصلة وريد " كانولا"، 4900 كيس قطن زنة الواحد كيلوجرام).