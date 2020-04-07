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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: حصيلة كورونا تصل 2101 وفاة و20 ألف إصابة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:15 م
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في هولندا إلى 2101 حالة، منذ بداية تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 234 حالة وفاة جديدة، وفقا لما أعلن معهد الصحة العامة الهولندي، اليوم الثلاثاء، في إفادته اليومية.

وأوضح المعهد، أن ذلك العدد يتضمن وفيات وقعت خلال عطلى نهاية الأسبوع، ولم يتم تسجيلها، مشيرا إلى ارتفاع عدد الضحايا المسجل في أيام الثلاثاء، من كل أسبوع لهذا السبب، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "داتش نيوز"، والتي أشارت إلى أن المعهد كان قد أعلن، أمس، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة فقط.

في الوقت نفسه، أشار المعهد إلى انخفاض عدد الإصابات اليومية المسجلة اليوم، حيث سُجلت 777 حالة إيجابية جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى ما يقرب من 20 ألف حالة.

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