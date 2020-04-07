الأوقاف توجه الوطنية للاستثمارات بمراعاة أحوال العاملين

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع بالمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقًا»، بمراعاة أحوال جميع العاملين بالمجموعة وصرف مستحقاتهم كاملة.وأكد على عدم المساس بمستحقات أي من العاملين بها، وتأجيل تحصيل أقساط أي سلف مستحقة على العاملين بالمجموعة لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تحافظ على سلامة العاملين بالمجموعة.