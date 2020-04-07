الرئيس السيسى يرتدى كمامة خلال تفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة كورونا

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتديًا كمامة طبية خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قدرها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.