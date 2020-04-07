«أمن المنافذ» يضبط قضيتين تهريب بقيمة 36 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت فرض القانون ومواجهة جرائم التهريب.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية"، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 36،941 جنيهًا.وضبط 19 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، في مجال الأمن العام، وتنفيذ 79 حكم قضائي متنوع.وتحرير 107 مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.