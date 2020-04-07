أخر التطورات الصحية لـ بوريس جونسون

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، الأوضاع الصحية لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مستشفي سانت توماس، بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية من مستشفى سانت توماس، إن جونسون لم يتم وضعه على جهاز تنفس ولكنه تطلب أخذ 4 لتر أكسجين، وهو الذي يعتبر أحد أسباب وجوده في العناية المركزة.وقالت مصادر في المستشفى، إن جونسون، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا يتم إدخال أنبوب في القصبة الهوائية، ولكنه يحتاج إلى 4 لتر أكسجين في العناية المركزة، مشيرين إلى أنه في الطبيعي يحتاج المريض في العناية المركزة إلي 15 لترًا، مما يشير إلى أنه بصحة أفضل من مرضى الفيروس بشكل عام.وبحسب الصحيفة يعد فريق الأطباء في مسشفي سانت توماس من بين بعض أفضل الأطباء في الدولة، كما سيتخذ الأطباء القرارات الطبية المناسبة.وفي سياق متصل دعا توبياس إلوود، النائب المحافظ الذي يرأس لجنة الدفاع، إلى مزيد من الوضوح من الحكومة حول من يتحمل الآن مسؤولية قرارات الأمن القومي.وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في أعقاب تدهور الحالة الصحية لـ جونسون، إن "روح الفريق القوية تعمل بشكل لا يصدق وراء بوريس جونسون".