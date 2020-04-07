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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رشوة الأوقاف» و«كتائب حلوان» أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:12 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من محاكمات الرأي العام، وأبرزها محاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، وكتائب حلوان، ومحاكمة المتهمين في رشوة الأوقاف.


- محاكمة 555 متهمًا بـ"تنظيم ولاية سيناء"
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "إرهابي"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وذلك في قضية تنظيم ولاية سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وإحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.


- اليوم.. محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن وحيازة أسلحة نارية بأكتوبر.

والمتهمون هم "أ. م" و"ي. ص" و"ع. ح" و"ه. ع " و"ك. ا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع وحال كون المتهم الثاني لم يتجاوز عمره الثامن عشر، فقام المتهمون بسرقة دراجة بخارية "توك توك"، والمنقولات المملوكة للمجني عليه "تامر. ص"، وكان ذلك كرهًا عنه حال قيادته "للتوك توك" ليلًا بالطريق العام، فاستوقفه المتهم طالبًا منه إيصاله لإحدى الأماكن، فاستجاب له وما أن أقله لذلك المكان حتى باغته المتهمين "ياسر. ص"، و"إيهاب. م"، مشهرًا كل منهم في وجهه سلاحًا أبيض، وقام المتهمون بالتعدي عليه ضربًا، حال تواجد متهمًا بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق العام، قاصدين من ذلك سرقته كرهًا عنه، فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وإعدام إرادته فاستطاعوا سرقة التوك توك والمنقولات والأموال بتلك الوسيلة القسرية.


- محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة عن أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.


- محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الأوقاف

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وسكرتارية خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت، وتضم قائمة المتهمين في القضية كلًا من: "م. غ"، و"آ. أ"، و"ج. ح"، و"ز. ع".

وكان النائب العام أحال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف الأسبق ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وشخص آخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 3 ملايين و366 ألفًا و400 جنيه.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصون بوظيفتهم، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر "ث" المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية؛ بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة 175 للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع، على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة، لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

واعترف المتهمون في التحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال من أراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض، هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

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