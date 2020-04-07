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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم متعدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:51 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 24

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

السلوم الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة الصغرى 12 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

دالسويس الصغرى 14 والعظمى 25

العريش الصغرى 14 والعظمى 22 

رفح الصغرى 13 والعظمى 21

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 والعظمى 26 

نويبع الصغرى 16 والعظمى 28 

طابا الصغرى 16 والعظمى 28 

كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

الطور الصغرى 20 والعظمى 27 

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 16 والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 26

المنيا الصغرى 15 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 30

قنا الصغرى 18 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35 

أسوان الصغرى 21 والعظمى 37 

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38 

الوادي الجديد الصغرى 19 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 30 

حلايب الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28

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