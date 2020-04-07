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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: توقعنا وفاة 150 ألفًا بسبب كورونا فى الولايات المتحدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:51 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستخرج أقوى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن التوقعات أشارت إلى وفاة قرابة الـ150 ألفًا في الولايات المتحدة، لكن الإجراءات التي نتبعها ستجعل الرقم أقل من ذلك بكثير.

وأعلن أنه، سيجري فحوصات طبية دورية هو ونائبه مايك بنس، للتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى أن صحته جيدة لكن لا مانع من الفحوصات الدورية.

وأكد ترامب، أن إدارته ستوزع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن الأمريكين أمامهم أسبوعًا صعبًا، وأنهم اتخذوا التدابير اللازمة لتفادي تدهور الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد.

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