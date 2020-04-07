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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها فى قنا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:31 ص
حشيش
حشيش
قنا: إسلام البكري
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تمكنت مباحث قنا بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير الأمن من ضبط موظف بدشنا وبحوزته 18 طربة حشيش قبل توزيعها على عملائه.

وردت معلومات للعميد أمين سند، رئيس المباحث، بقيام بسيوني محمد طايع موظف بدشنا بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه توزيع كمية منها على عملائه بمركزي دشنا والوقف، وتم إعداد أكمنة بإشراف العقيد فهد الهواري رئيس مباحث المخدرات، حيث تم ضبط المتهم مستقلًا سيارته الخاصه قبل دخوله المعدية في الطريق من دشنا إلى مركز الوقف وبتفتيش السيارة تم العثور على 18 طربة حشيش تزن 2.5 كيلو جرام.

واعترف المتهم بحيازتها بغرض الاتجار، والتليفون المحمول للتواصل مع عملائه، وتم تحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة، حيث قرر مدير النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.

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