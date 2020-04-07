ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها فى قنا

تمكنت مباحث قنا بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير الأمن من ضبط موظف بدشنا وبحوزته 18 طربة حشيش قبل توزيعها على عملائه.وردت معلومات للعميد أمين سند، رئيس المباحث، بقيام بسيوني محمد طايع موظف بدشنا بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه توزيع كمية منها على عملائه بمركزي دشنا والوقف، وتم إعداد أكمنة بإشراف العقيد فهد الهواري رئيس مباحث المخدرات، حيث تم ضبط المتهم مستقلًا سيارته الخاصه قبل دخوله المعدية في الطريق من دشنا إلى مركز الوقف وبتفتيش السيارة تم العثور على 18 طربة حشيش تزن 2.5 كيلو جرام.واعترف المتهم بحيازتها بغرض الاتجار، والتليفون المحمول للتواصل مع عملائه، وتم تحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة، حيث قرر مدير النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.