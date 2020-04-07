جامعة القاهرة: أجرينا اختبارات كورونا على ألف طبيب وممرض

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إنه، تم أخذ العينات والكشف عن الحالات المرضية بمعهد الأورام وعددهم 60 حالة، وجميع نتائجهم جاءت سلبية.وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "ON" أن، جميع المرضى يتلقون العلاج بشكل جيد وسط إجراءات وقائية واحترازية بالغة الدقة.وأشار إلى أنه، تم أخذ عينات وإجراء كشف على كل المتواجدين بالمعهد وهناك عمليات تعقيم وتطهير مستمرة، حيث سيتم الكشف على الطاقم الطبي والتمريض بأكمله، حيث يوجد 600 ممرض و750 مريض وألفي عامل وموظف، مضيفًا: "بدأنا في جدول الكشف واقترنا من الكشف على ألف حالة، وسيتم الإعلان عن نتائجهم ".وذكر أنه، سيتم التوسع في الكشف خلال الأيام المقبلة، على أساتذة طب جامعة القاهرة، مضيفًا: "المعهد يدخله أساتذة طب وأطباء نواب، وعدد كبير من الناس، وتم تحديد الدائرة المخالطة والفحص لها".