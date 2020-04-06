برلماني يطالب بالإغلاق الكامل لفترة قصيرة لتقليص إصابات كورونا

علق محمد فؤاد عضو مجلس النواب على الجدل الدائر بين استمرار العمل أو تعطيله بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، قائلًا: "المهندس نجيب ساويرس تحدث من وجهة نظرة ولها احترامها".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن المفاضلة ليست بين الاقتصاد والبشر لكن في النهاية تعتمد على القدرة الاستيعابية للنظام الصحي لأي دولة وهي عملية حسابية بسيطة.وأشار إلى أن النظام الصحي لمصر لديها 14 ألف سرير رعاية مركزة والحالات الحرجة نسبتها 7% فلو وصلنا لا قدر الله إلى 100 ألف هذا يعني وصولنا للتشبع الكامل وتحدث مشكلة وبالتالي فإن إجراءات الدولة الاحترازية تأتي في إطار تقليل نسب الإصابة وبالتالي تسعى لعدم تحميل النظام الصحي فوق قدرته.وطالب بالإغلاق الكامل حتى لو لفترة بسيطة كما حدث في الإمارات وفي بعض مناطق المملكة العربية السعودية.