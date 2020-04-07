جددى سفرتك بوجبة «المكرونة بالجمبرى بالبشاميل»

لا شك أن المطبخ أصبح هدفًا لدى الكثيرين لتجربة أكلات جديدة مع فترة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي الذي يستدعي بقاء الأشخاص فترة كبيرة في المنزل، وخلال السطور التالية نقدم وصفة شهية وسهلة يمكن تجربتها مع الأبناء الذين سيحبونها بكل تأكيد.مكرونة بالجمبرى بالبشاميلال

لا شك أن المطبخ أصبح هدفًا لدى الكثيرين لتجربة أكلات جديدة مع فترة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي الذي يستدعي بقاء الأشخاص فترة كبيرة في المنزل، وخلال السطور التالية نقدم وصفة شهية وسهلة يمكن تجربتها مع الأبناء الذين سيحبونها بكل تأكيد.مكرونة بالجمبرى بالبشاميلالمكونات:• ½ كيلو جمبرى صغير مقشر• ملعقة صغيرة ثوم• ملعقة صغيرة ملح• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود• ½ ملعقة صغيرة كمون ناعم• ملعقة كبيرة عصير ليمون• 3 ملعقة كبيرة زيت• البشاميل• لتر لبن• كيس خلطة البشاميل• كيس مكرونة قلم مسلوقة• جبنة موتزاريلاطريقة التحضيريُتبّل الجمبرى بالثوم وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود.يترك مغطى فى الثلاجة لمدة 10 دقائق.يشوح الجمبرى فى الزيت على النار.يقلب كيس البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب.تقلب المكرونة مع جزء من البشاميل.ترص طبقة من المكرونة بالبشاميل فى بايركس به طبقة من البشاميل.يفرد خليط الجمبرى على وجه طبقة المكرونة.يضاف على الوجه طبقة من خليط المكرونة بالبشاميل.يضاف على الوجه خليط البشاميل ويرش الوجه بالجبنة الموتزاريلا.توضع فى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يحمر الوجه.تقدم المكرونة بالجمبرى بالبشاميل.