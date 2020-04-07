رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جددى سفرتك بوجبة «المكرونة بالجمبرى بالبشاميل»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:35 ص
لمكرونة بالجمبرى
لمكرونة بالجمبرى بالبشاميل
إسلام جمال
طباعة
لا شك أن المطبخ أصبح هدفًا لدى الكثيرين لتجربة أكلات جديدة مع فترة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي الذي يستدعي بقاء الأشخاص فترة كبيرة في المنزل، وخلال السطور التالية نقدم وصفة شهية وسهلة يمكن تجربتها مع الأبناء الذين سيحبونها بكل تأكيد.

مكرونة بالجمبرى بالبشاميل

المكونات:
• ½ كيلو جمبرى صغير مقشر
• ملعقة صغيرة ثوم
• ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة كمون ناعم
• ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 3 ملعقة كبيرة زيت
• البشاميل
• لتر لبن
• كيس خلطة البشاميل
• كيس مكرونة قلم مسلوقة
• جبنة موتزاريلا

طريقة التحضير

يُتبّل الجمبرى بالثوم وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود.
يترك مغطى فى الثلاجة لمدة 10 دقائق.
يشوح الجمبرى فى الزيت على النار.
يقلب كيس البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب.
تقلب المكرونة مع جزء من البشاميل.
ترص طبقة من المكرونة بالبشاميل فى بايركس به طبقة من البشاميل.
يفرد خليط الجمبرى على وجه طبقة المكرونة.
يضاف على الوجه طبقة من خليط المكرونة بالبشاميل.
يضاف على الوجه خليط البشاميل ويرش الوجه بالجبنة الموتزاريلا.
توضع فى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يحمر الوجه.
تقدم المكرونة بالجمبرى بالبشاميل.
لا شك أن المطبخ أصبح هدفًا لدى الكثيرين لتجربة أكلات جديدة مع فترة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي الذي يستدعي بقاء الأشخاص فترة كبيرة في المنزل، وخلال السطور التالية نقدم وصفة شهية وسهلة يمكن تجربتها مع الأبناء الذين سيحبونها بكل تأكيد.

مكرونة بالجمبرى بالبشاميل

المكونات:
• ½ كيلو جمبرى صغير مقشر
• ملعقة صغيرة ثوم
• ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة كمون ناعم
• ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 3 ملعقة كبيرة زيت
• البشاميل
• لتر لبن
• كيس خلطة البشاميل
• كيس مكرونة قلم مسلوقة
• جبنة موتزاريلا

طريقة التحضير

يُتبّل الجمبرى بالثوم وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود.
يترك مغطى فى الثلاجة لمدة 10 دقائق.
يشوح الجمبرى فى الزيت على النار.
يقلب كيس البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب.
تقلب المكرونة مع جزء من البشاميل.
ترص طبقة من المكرونة بالبشاميل فى بايركس به طبقة من البشاميل.
يفرد خليط الجمبرى على وجه طبقة المكرونة.
يضاف على الوجه طبقة من خليط المكرونة بالبشاميل.
يضاف على الوجه خليط البشاميل ويرش الوجه بالجبنة الموتزاريلا.
توضع فى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يحمر الوجه.
تقدم المكرونة بالجمبرى بالبشاميل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

«عايشين في غيبوية».. كيف يساند صباحي ونافعة والبرادعي الجماعة الإرهابية؟

ترامب: انفقنا 8 تريليونات دولار على الشرق الأوسط بدلًا من تطوير البنية التحتية

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الأهلي يدافع عن وليد سليمان بعد هجوم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»