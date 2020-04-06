طرح الإعلان الدعائى لمسلسل سكر زيادة (فيديو)
الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:05 م
حسن أمينطباعة
طرحت إدارة قنوات "MBC مصر" الإعلان الدعائي الأول للمسلسل الدرامي "سكر زيادة"، والذي يخوض بطولته النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي.
وظهر في الإعلان الدعائي عدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، وصبري فواز، والإعلامية إنجي علي، ومن المقرر عرضه العمل خلال المارثون الرمضاني المقبل.
مسلسل "سكر زيادة" يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد للدراما من جديد، وحصلت قناة دبي الفضائية على حقوق عرض العمل على شاشاتها في رمضان، إضافة إلى عرضه على شاشة قناة "MBC مصر".
مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان. شاهد
وظهر في الإعلان الدعائي عدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، وصبري فواز، والإعلامية إنجي علي، ومن المقرر عرضه العمل خلال المارثون الرمضاني المقبل.
مسلسل "سكر زيادة" يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد للدراما من جديد، وحصلت قناة دبي الفضائية على حقوق عرض العمل على شاشاتها في رمضان، إضافة إلى عرضه على شاشة قناة "MBC مصر".
مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان. شاهد