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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يوضح حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد بسبب كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:30 م
مركز الأزهر العالمى
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
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كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد، في إطار رده على العديد من التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المأثور من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار، أما في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففي هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت في القبر الواحد؛ لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فيجب أوَّلًا أن تتوافر الضَّرورة الداعية إلى ذلك ككثرة الموتى وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس وغير ذلك من الأسباب المعتبرة، ومتى تم الدفن جماعيًّا فليجتهد الدافن في إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء في مدفن.

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