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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«الإسكان» تكشف تفاصيل تعقيم 40 مدينة جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:56 م
الإسكان
الإسكان
رباب الأهواني
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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على تعقيم المشروعات التي تنفذها ضمن خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنهم بدأوا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم المنصورة الجديدة، ونحو 40 مدينة جديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامية «عزة مصطفي»، أنه يتم «تعقيم مشروعات العلمين أيضا لأننا نملك فيها مشروعات عملاقة، وتم تعقيم الأماكن من أول مساكن ومطاعم العلمين إلى المواقع الإنشائية نفسها»، منوهًا بأنه تتم توعية العلمين في المشروعات دائما خوفا عليهم من الإصابة بكورونا.

وأوضح أنه تم استخدام سيارات مياه شرب في التعقيم، وتم استغلال الأيام الماضية التي كان بها إجازات لبعض العمال لتنفيذ المهمة، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة سوف يتم الكشف الدوري على العمال وقياس درجة حرارته قبل دخول مواقع العمل؛ قائلا: «الحمد لله لم يتم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

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