ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، إن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.وقالت ميركل: "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه.. نواجه تحديا صحيا كبيرا، يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.