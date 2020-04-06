مخرج «الاختيار» يبدأ مونتاج ومكساج الحلقات الأولى

بدأ المخرج بيتر ميمي في مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، تمهيدا لتسليمها للقنوات الفضائية التي ستعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل.وحرص بيتر ميمي، على الانتهاء من إعداد أول 7 حلقات من العمل خلال الأسبوع الجاري للاطمئنان على سير جدول تسليم الحلقات في موعده وعدم التأثر سلبا بجائحة كورونا العالمي التي ألقت بظلالها على كافة نواحي الحياة.ويجمع بيتر ميمي بين عمليات المونتاج والتصوير في الوقت نفسه، حيث يكثف ساعات تصوير العمل، خاصة المشاهد الخارجية التي يجرى تصوير أغلبها بمناطق صحراوية قرب طريق الواحات ومدينة السادس من أكتوبر.ويتناول المسلسل قصة حياة أسطورة الصاعقة المصرية العميد أحمد المنسي ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في الهجوم الإرهابي جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏وبدأ صناع المسلسل في حملة ترويجية، حيث أطلقوا أول بوستر رسمي له، وتصدر بطل العمل أمير كرارة البوستر حاملا سلاحا في وسط الصحراء مرتديا زي قوات الصاعقة بالجيش المصري.المسلسل يشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، إلى جانب عدد من الأسماء كضيوف شرف بينهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار.