سمية الخشاب تستعيد ذكرياتها مع عبلة كامل فى «ريا وسكينة» (فيديو)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، مقطع فيديو من مسلسل "ريا وسكينة" الذي عرض عام 2005.وعلقت سمية الخشاب على الفيديو، قائلة: "من أحلى المقاطع اللي باحبها"، لتستعيد من خلاله ذكرياتها مع الفنانة عبلة كامل في المسلسل، وتفاعل معها العديد من متابعيها، مشيدين بأدائها في تجسيد شخصية "سكينة" بالمسلسل.يذكر أن مسلسل "ريا وسكينة" عُرض عام 2005، وهو من بطولة: عبلة كامل، سمية الخشاب، سامي العدل، رياض الخولي، أحمد ماهر، صلاح عبدالله، دينا، ماجدة الخطيب، رجاء حسين، شوقي شامخ، شريف خير الله، صفاء الطوخي، ومن تأليف مصطفى محرم وصلاح عيسى، وإخراج جمال عبدالحميد.من ناحية أخرى، طرحت سمية الخشاب مؤخرًا أغنية "عربية أنا" على طريقة فيديو كليب في سوريا، وتعاونت فيه مع المخرجة اللبنانية راندا قديح، وهو من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.