الرئيس الجزائري السابق «بن صالح» يتبرع براتب شهر لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح، اليوم الاثنين، تبرعه براتب شهر مساهمة منه في الجهود الوطنية لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وقال صالح- في بيان اليوم- إن "هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا، والتي تملي التعبئة والعمل للالتزام بالتدابير الوقائية، نحتاج إلى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة، وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهر للحساب المفتوح لهذا الغرض".يذكر أن صالح تولى الرئاسة المؤقتة في الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019، حتى أداء الرئيس عبدالمجيد تبون اليمين الدستورية في ديسمبر 2019.وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وكوادر الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية والرئيس الأسبق زروال وولاة الولايات الـ48، وكبار ضباط الجيش الجزائري، قد قرروا التبرع براتب شهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس "كورونا".