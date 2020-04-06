إخلاء سبيل شابين اخترقا حظر التجول فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل شابين بضمان محل إقامتهما على ذمة القضية، لاختراقهما قرار حظر التجول بعد ضبطهما أثناء سيرهما في الشارع‪.‬كانت الأجهزة الأمنية المنتشرة في شوارع مدينة نصر، ألقت القبض على شابين أثناء سيرهما في الشارع أثناء ساعات حظر التجول، وباستجوابهما اعترفا بأنهما نزلا فقط للتمشي قليلًا ولم يبتعدا كثيرًا عن المنزل.كانت منطقة "مدينة نصر" شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الأمن التابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول، بشتى شوارع المنطقة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن استعدادًا لتطبيق قرار حظر التجول الذي يبدأ في السابعة مساء‪.‬وكانت الأجهزة الأمنية أنهت استعداداتها لتأمين شوارع العاصمة خلال فترة حظر التجول.وأكد مصدر أمني أن هناك تعليمات مشددة للقوات للتعامل بمنتهى الحزم مع أي خروقات حفاظًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا‪.وتابع المصدر، أن القوات ستقوم بالمرور على المحلات قبل حظر التجول بساعتين للتأكد من إغلاقها في المواعيد المحددة والتي تبدأ من الخامسة، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة‪.‬وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحًا.