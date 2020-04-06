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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020.. ضيوف شرف مسلسل «الاختيار» لـ أمير كرارة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:42 م
الاختيار
الاختيار
محمد مجدي
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عرض مؤخرًا البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث ظهر خلاله العديد من ضيوف الشرف المشاركين في العمل.

وظهر عدد كبير من النجوم في البرومو بجانب بطل العمل أمير كرارة في الجيش المصري، حيث ظهر محمد عادل إمام وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وآسر ياسين وآخرون، وظهروا وهم يدافعون عن مدينة سيناء ضد التكفيريين.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.والعمل بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم والفنانين الشباب الذين تمت الاستعانة بهم من المعهد العالي للفنون المسرحية والشباب أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

شاهد برومو مسلسل الأختيار بطولة أمير كرارة


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