رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 9 طن أقمشة تستخدم فى تصنيع الكمامات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:59 ص
تصنيع الكمامات
تصنيع الكمامات
عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الموانئ والمنافذ، اعتزام أحد مسئولى شركات التصدير- بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، وبالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركى لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن الأولى 115 طرد- الثانية 31 طردًا لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول البوليصتين، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 9364 كيلو جرام.، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

«الصحة»: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد لفرز المشتبه فى إصابتهم بكورونا

«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

توصيل الأدوية لمرضى الأورام عبر الأطباء والصيادلة للبيوت لتجنب عدوى كورونا

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

إعصار مداري قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: العالم بعد كورونا سيكون أكثر إنسانية وتماسكًا

تغريد فياض: الأدب في زمن كورونا؟.. «مجنون» من لم يتأثر

«دكتاتورية المستنيرين».. روح الإنسانية العابرة وأهدافها

ناصر عراق: من الصعب كتابة رواية عن كورونا والحرب معه قائمة