إحباط تهريب 9 طن أقمشة تستخدم فى تصنيع الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الموانئ والمنافذ، اعتزام أحد مسئولى شركات التصدير- بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، وبالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركى لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن الأولى 115 طرد- الثانية 31 طردًا لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول البوليصتين، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 9364 كيلو جرام.، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.