حملات أمنية لضبط مخالفي قرارات الحظر في المحافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المتواصلة في مواجهة أزمة فيروس كورونا للحد منها والقضاء عليها،من خلال إجراءاتها المتتالية والمتواصلة التي لا تنقطع لضبط الأمن، فضلا عن الدور الإنساني الهام لها خلال تلك الأزمة.وعلى مدار الأيام المنقضية نجحت وزارة الداخلية في فرص حظر التجوال في كافة المحافظات وضبط كافة المخالفين لقرارات رئاسة الوزراء، حيث نجحت في ضبط 9 آلاف قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 800 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.وضبط أكثر من ١٥٣٣ مطاعم مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق ما يقرب من 9 آلاف مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة)".وبجانب تطبيق رجال وزارة الداخلية لقرارات فرض الحظر لم يتوقف رجال وزارة الداخلية عن تطبيق الجانب الإنساني في أوقات الحظر ويشهد على ذلك وقائع كثري آخرها أمس والتي كان بطلها اللواء أحمد حجازي مدير الحماية المدنية في أسيوط الذي أنقذ طفلة من الموت.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" واقعة مفادها، أنه أثناء لهوه مع ابنته في البلكونة وقت الحظر، سمع صراخ رهيب من ابنته فانتفض فوجد أن عقرب قام بلدغها في ساعة متأخرة من الليل.حمل الأب ابنته وقت الحظر ونظل سريعا بدون اي وسيلة مواصلات وعلى بعد 500 متر منزله وجد كمينا،وما أن اقترب من الكمين توجه له على الفور اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط، فاقترب منه وسأله ما الأمر فأبلغه أن ابنته لدغها عقرب.قاد اللواء أحمد سيارته بسرعة توجه إلى المستشفى الجامعي، ولكنه لم يجد بها المثل، ولكنه نجح في الوصول للمصل في مستشفى أخرى، وترك اللواء الأب في المستشفى الجامعي وتوجه منفردا إلى المستشفى الثالثة ليستلم المصل على مسئوليته الشخصية، ويعود لهم سريعا، وتم إعطاء المصل للطفلة في وقت قياسي لينقذ حياتها.