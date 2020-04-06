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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض سوق الطيور ببنها والدفع بمنافذ متحركة للسلع الغذائية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:42 ص
سوق الطيور
سوق الطيور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، من فض سوق الطيور بالرياح وعزبة الحرس، وأمام مباحث الكهرباء بمدينة بنها لمخالفة البائعين تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الأسبوعية، ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

و كانت الأجهزة المحلية بمحافظة القليوبية قد شنت حملة لفض الأسواق العشوائية بالقرى والمدن، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفي سياق متصل دفعت مديرية الزراعة بالقليوبية بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضروات والفواكه والمعلبات بأسعار مدعمة للمواطنين بمدينة قليوب.

من جانبه أشار المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن السيارات غطت خلال الفترة الماضية مدن طوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، القناطر الخيرية، واليوم بقليوب، مشيرا أن تجوب كل يوم مدينة بالتناوب علي مستوي المحافظة للتخفيف عن المواطنيين.

واضاف زايد ان السيارات توفر السلع الاساسية والخضار بتخفيضات من 40 الي 50 %، للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض ورفع أسعار الخضار والسلع.

وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي تخفيف العبء عن المواطن المصري، وكذلك تساهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشاكل التكدس والزحام بالأسواق.

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