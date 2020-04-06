طلاب أولى ثانوي يبدأون ثاني الامتحانات الإلكترونية التجريبية

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، ثاني أيام امتحانات الإلكترونية التجريبية، التي يخوضها ما يزيد عن 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس" الكورونا".تجري الامتحانات وفق فترات زمنية محددة لكل محافظة حيث يؤدي طلاب محافظات محافظات القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر الامتحانات من الساعة 8 صباحًا حتى 10صباحا.يحق للطلاب في الامتحانات استخدام أجهزة التابلت، أو الحاسب الآلي، أو المحمول متصل بشبكة الإنترنت للوصول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية بعد تسجيل بياناته.يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل تقسيم زمني، وفق المحافظات المسجل بها الطلاب، لضمان عدم حدوث مشاكل، أو ضغط على شبكة الإنترنت ولتحديد مكان المشاكل التقنية ومعالجتها.