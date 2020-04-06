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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

برلمانية: مصر بها 1500 مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:41 ص
الدكتورة شيرين فراج
الدكتورة شيرين فراج
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن هناك 1500 مصنع مصرى لإنتاج المستلزمات الطبية، يعملون على إنتاج 25% من احتياجات السوق المحلى الآن، مشيرة إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة ولكن ما كانت تعانى منه فى السابق هو نقص الرؤية.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التحدى العالمي الآن هو تصنيع المستلزمات الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتة إلى أن المصانع المصرية للمستلزمات الطبية لديها إمكانيات هائلة تمكنها من تغطية الاحتياجات المحلية ويفيض منه للتصدير، لكنها تواجه مشاكل كثيرة.

وشددت على ضرورة أن، يكون لدينا إستراتيجية واضحة ومعلومات دقيقة عن مصانع المستلزمات الطبية إلى جانب تنسيق كامل للعمل على حل كافة المشاكل التى تعانى منها هذه المصانع وتوفير كل ما يلزم لها، حتى نستطيع تلبية الاحتياجات المحلية.

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