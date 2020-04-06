«صندوق الخير».. مبادرة لمساعدة متضرري حظر التجول بالمنوفية

دشن عدد من شباب مدينة «سرس الليان» بمحافظة المنوفية، مبادرة «صندوق الخير»؛ لمساعدة المتضررين من إغلاق المحال التجارية وأصحاب العمالة غير المنتظمة والفقراء بعد فرض حظر التجول الجزئي، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وقال سيد نافع، أحد المشاركين في المبادرة، إن الفكرة عبارة عن استقبال تبرعات نقدية وعينية مثل الأدوية وغيرها من المواد الضرورية، في صندوق يحمل اسم «صندوق الخير»، عملا بالتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدين الإسلامي الحنيف.وأضاف «نافع» أنهم شكلوا لجنة لحصر التبرعات وتوزيعها تتكون من 3 رجال ثقات معروفين بالعمل الخيري في المدينة، حيث يتم جمع التبرعات في الصندوق داخل أحد المحال التجارية لمدة 5 أيام فقط ثم يبدأ التوزيع بعدها.