«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

يقدّم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، عبر قناة المركز على يوتيوب برنامج "إبداعات الصغار"، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي وفي ظل تحديات أزمة وباء كورونا.حيث قدم الأطفال إبداعاتهم من البيت، وقدّم كلٌ من "يمنى جمال"، واالشقيقين "موسى حسان" و"محمد حسان"، و"ساندي سالم" أفلامًا توعوية للأطفال عن فيروس كورونا، وكيفية تفادي الإصابة به، وقدّم "عبدالرحمن ماهر" قصة من تأليفه عن فيروس كورونا "دار جدو عدنان" ورفع أولاد فريق الحديقة من ذوي الهمم شعار "فى البيت قاعدين مش نازلين" في فيديو معبر بأصواتهم وطريقتهم الطلقائية الجميلة.يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحًا كبيرًا وذلك عبر المنصات الإلكترونية وخاصةً قنوات اليوتيوب.