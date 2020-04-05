خالد أبوبكر: بدأنا تحدى ما بعد الألف إصابة بكورونا

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن الأرقام الصادرة بشأن ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر غير مطمئنة ولابد من مزيد من الحرص، وخاصة لدى المواطنين، فالأمر متعلق بكارثة كبيرة تستوجب الالتزام والحذر.وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ONE"، إن الدول أمام معركة حقيقية في مواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت من الإصابة الأولى حتى الوصول للرقم ألف، ثم بدأنا تحديا آخر وهو ما بعد الألف، والمعطيات مختلفة في سرعة انتشار الفيروس، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأزمة بجدية أكبر.كما أشاد أبو بكر، بقرار مجلس القضاء الأعلى بتوجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.