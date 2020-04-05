تصريح جديد من محمود سعد بشأن «الشلولو» وعلاج كورونا (فيديو)

حسم الإعلامي محمود سعد، الجدل الذي أشيع مؤخرًا حول أكلة "الشلولو"، والتي وصفها بأنها أكلة شهيرة ومعروفة لدى القدماء المصريين.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار": "الشلولو، معروفة في مدن ومحافظات الصعيد كما أن المسيحيين يستخدمونها أيام صيامهم، ولكنها أكله مختلفة عن الملوخية لأنها لا توضع على النار ولا تغلي لتحصيل الفائدة الكلية من الثوم لأنه يفقد قيمته بمجرد الغليان".وتابع: "العلماء قالوا إن مقاومة الفيروس تأتي نتيجة تقوية المناعة أولًا، وثانيًا الحالة النفسية لأننا لا نصنع أجهزة طبية ولكن من الممكن أن نحمي أنفسنا بالعزل وتناول الطعام المفيد".وأكد أن المصري القديم ليتجنب ضرر الثوم وضعه على الملوخية لما تتمتع به من لزوجة تعالج جدار المعدة وتحسن المناعة ليستطيع مقاومة المرض.