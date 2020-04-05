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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الاتصالات: لم نتلق أي شكاوى بسبب بطئ الانترنت أثناء اختبارات أولى ثانوي

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:45 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
رباب الأهواني
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اليوم، شهد اختبارات الصف الأول الثانوي على شبكة الإنترنت، ولم تتلقى الوزارة أي شكاوى بسبب بطء الإنترنت.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك 600 ألف طالب قاموا بإجراء الامتحان اليوم دون أي عناء، وهذا دليل على أن البنية المعلوماتية في مصر بخير.

وأشار إلى أن اليوم شهد صرف الشريحة الثانية لمستحقي المعاشات لمن يتقاضون معاشًا يزيد عن 1000 جنيه ويقل عن 2000 جنيه، وتم صرف هذه المعاشات في العديد من المدارس لإعداد مسافات بينية تمنع انتشار فيروس كورونا.

وتوافد طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.

في اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة، من داخل المنازل مستخدمين شرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.

إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب، حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وبدأت الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وهو امتحان تجريبي (بدون درجات) اليوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي ويؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت.

ويعقد الامتحان في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

-الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة: من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

من الساعة 12 ظهرًا إلى ٢ ظهرًا في الدقهلية والقليوبية، والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية، والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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