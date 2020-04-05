عمرو أديب: 20% من وفيات كورونا من الأطقم الطبية

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الهلع التي انتابت الناس، لحدوث وفيات بين الأطقم الطبية المعالجة للمصابين بفيروس كورونا، قائلًا: "هذا أمر طبيعي في العالم كله، من 15 لـ20% من وفيات كورونا هم من الأطقم الطبية، فالجيش الأبيض هو الخط الأول للمواجهة".وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "وفاة أفراد من الأطقم الطبية حدث وسيستمر في الحدوث، بريطانيا الأسبوع الماضي أصيب 73 من الطواقم الطبية في مستشفى واحد، و350 لم يحضروا عزلوا أنفسهم لأن عندهم أعراض".وأردف: "أغلب مسئولي الصحة عندهم كورونا، لأن الناس إيدها في النار، كل ما نريده ألا يكون هناك نيران صديقة، أن يصاب أحد نتيجة تقصير أو إهمال".