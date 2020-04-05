عمرو أديب: 20% من وفيات كورونا من الأطقم الطبية
الأحد 05/أبريل/2020 - 10:30 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الهلع التي انتابت الناس، لحدوث وفيات بين الأطقم الطبية المعالجة للمصابين بفيروس كورونا، قائلًا: "هذا أمر طبيعي في العالم كله، من 15 لـ20% من وفيات كورونا هم من الأطقم الطبية، فالجيش الأبيض هو الخط الأول للمواجهة".
وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "وفاة أفراد من الأطقم الطبية حدث وسيستمر في الحدوث، بريطانيا الأسبوع الماضي أصيب 73 من الطواقم الطبية في مستشفى واحد، و350 لم يحضروا عزلوا أنفسهم لأن عندهم أعراض".
وأردف: "أغلب مسئولي الصحة عندهم كورونا، لأن الناس إيدها في النار، كل ما نريده ألا يكون هناك نيران صديقة، أن يصاب أحد نتيجة تقصير أو إهمال".
وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "وفاة أفراد من الأطقم الطبية حدث وسيستمر في الحدوث، بريطانيا الأسبوع الماضي أصيب 73 من الطواقم الطبية في مستشفى واحد، و350 لم يحضروا عزلوا أنفسهم لأن عندهم أعراض".
وأردف: "أغلب مسئولي الصحة عندهم كورونا، لأن الناس إيدها في النار، كل ما نريده ألا يكون هناك نيران صديقة، أن يصاب أحد نتيجة تقصير أو إهمال".