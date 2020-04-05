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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التموين: 7 تريليونات دولار خسائر العالم من كورونا حتى الآن

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:01 م
إبراهيم العشماوي
إبراهيم العشماوي
أحمد عبد العزيز
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قال إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معدل التنمية في الصين كان يتخطى الـ 6%، والآن حوالي 2%، مشيرا إلى أن 7 تريليونات دولار خسائر العالم من فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف العشماوي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن قطاعات كبيرة تعطلت بسبب كورونا مثل الطيران والسياحة والترفيه، وبعض الصناعات، وفي المقابل هناك قطاعات شهدت انتعاشة مثل القطاع الصحي والصناعات الطبية.

وأكد أن تعامل الدولة في أزمة كورونا جيد جدا، لافتا إلى أن هناك تأمينا لأغلب السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، موضحًا أن 22 سلعة أساسية يستهلكها 80% من الشعب المصري، إجمالي الاحتياطي لتلك السلع 6 أشهر.

وتابع: "مخزون القمح يكفي فترة أكثر من 5 شهور، وننتج الثلث ونستورد الثلثين من الاستهلاك المحلي، والمعدلات آمنة تماما".

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