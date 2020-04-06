حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 6 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: شعور بالحماسة والرغبة في التقدّم، تحت تأثير القمر من العذراء الصديق ولا عجب إذا بدأت القيام باجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك.عاطفيًا: تترسّخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير ويسهل عليك قبول الأمر الواقع فهو جيّد.صحيًا: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.الثورمهنيًا: تتلقى عرضًا مهمًا لتولي منصب مميز سعيت له طويلًا، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.عاطفيًا: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك غير المبررة أحيانًا كثيرة.صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.الجوزاءمهنيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في عملك، وحاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك، والحلول غير معدومة.عاطفيًا: منح الشريك المزيد من الوقت يساعد على التفكير جديًا في حل العقد، وتجدان مخرجًا لكلّ مأزق وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.صحيًا: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.السرطانمهنيًا: لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم.عاطفيًا: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الأنانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين لئلا تقع ضحية التسرع واللامبالاة والمبالغة.صحيًا: المطلوب منك اليوم وكل يوم النهوض باكرًا والانطلاق في ساعة مشي فالطقس أصبح مقبولًا.الأسدمهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجمًا كبيرًا تكون دليلًا على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات، كذلك تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية.عاطفيًا: أنت مسالم بطبيعتك لكنك تميل إلى تضخيم الأمور هذا اليوم وإلى فرض الرأي بالقوة، وهذا أسلوب لا يحبذه الشريك ولن يرضى به.صحيًا: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.العذراءمهنيًا: قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقًا بقدراتك الفكرية والإبداعية ومواجهة أي اعتراض.عاطفيًا: التقلّب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات التي يمكن أن تتفاقم في أي لحظة.صحيًا: حذار الإفراط في الاتكال على طاقتك واعرف قدرتك على التحمل ولا تتخطاها.الميزانمهنيًا: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.عاطفيًا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة.العقربمهنيًا: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.عاطفيًا: البحث في دفاتر قديمة يعيد نكء الجراح، فحاول أن تبقى بعيدًا عن هذه الأمور، فهي لن تفيدك بشيء على الإطلاق.صحيًا: بغية المحافظة على رشاقتك وجاذبيتك تسعى للقيام بنشاط رياضي.القوسمهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة، وافتح معه صفحة جديدة.صحيًا: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.الجديمهنيًا: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمنًا باهظًا.عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور.صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.الدلومهنيًا: طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.عاطفيًا: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.صحيًا: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.الحوتمهنيًا: تدور عجلة العمل في الاتجاه الصحيح، لكن استرح قليلًا واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق.عاطفيًا: شعورك بالارتياح النفسي يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلًا.صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.