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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 أبريل 2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:32 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 6 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: شعور بالحماسة والرغبة في التقدّم، تحت تأثير القمر من العذراء الصديق ولا عجب إذا بدأت القيام باجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك.
عاطفيًا: تترسّخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير ويسهل عليك قبول الأمر الواقع فهو جيّد.
صحيًا: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.

الثور
مهنيًا: تتلقى عرضًا مهمًا لتولي منصب مميز سعيت له طويلًا، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.
عاطفيًا: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك غير المبررة أحيانًا كثيرة.
صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

الجوزاء
مهنيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في عملك، وحاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك، والحلول غير معدومة.
عاطفيًا: منح الشريك المزيد من الوقت يساعد على التفكير جديًا في حل العقد، وتجدان مخرجًا لكلّ مأزق وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
صحيًا: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

السرطان
مهنيًا: لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم.
عاطفيًا: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الأنانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين لئلا تقع ضحية التسرع واللامبالاة والمبالغة.
صحيًا: المطلوب منك اليوم وكل يوم النهوض باكرًا والانطلاق في ساعة مشي فالطقس أصبح مقبولًا.

الأسد
مهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجمًا كبيرًا تكون دليلًا على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات، كذلك تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية.
عاطفيًا: أنت مسالم بطبيعتك لكنك تميل إلى تضخيم الأمور هذا اليوم وإلى فرض الرأي بالقوة، وهذا أسلوب لا يحبذه الشريك ولن يرضى به.
صحيًا: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.

العذراء
مهنيًا: قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقًا بقدراتك الفكرية والإبداعية ومواجهة أي اعتراض.
عاطفيًا: التقلّب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات التي يمكن أن تتفاقم في أي لحظة.
صحيًا: حذار الإفراط في الاتكال على طاقتك واعرف قدرتك على التحمل ولا تتخطاها.

الميزان
مهنيًا: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.
عاطفيًا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة.

العقرب
مهنيًا: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفيًا: البحث في دفاتر قديمة يعيد نكء الجراح، فحاول أن تبقى بعيدًا عن هذه الأمور، فهي لن تفيدك بشيء على الإطلاق.
صحيًا: بغية المحافظة على رشاقتك وجاذبيتك تسعى للقيام بنشاط رياضي.

القوس
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة، وافتح معه صفحة جديدة.
صحيًا: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.

الجدي
مهنيًا: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمنًا باهظًا.
عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور.
صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

الدلو
مهنيًا: طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.
عاطفيًا: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.
صحيًا: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

الحوت
مهنيًا: تدور عجلة العمل في الاتجاه الصحيح، لكن استرح قليلًا واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق.
عاطفيًا: شعورك بالارتياح النفسي يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلًا.
صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.

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