خالد الجندي: ساعدوا العمال والصنايعية لأنها حسنة مخفية

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العمال باليومية أو ما يُطلق عليهم "الأرزقية" هم أول من تأثروا بأزمة فيروس كورونا، مشددًا بضرورة مساعدتهم لأن مساعدتهم تعتبر حسنة مخفية.وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامج "لعلهمم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الصنايعية والعمال تم وقف حالهم بسبب أزمة "كورونا"، متابعا: "أرجوك لما تجيب سباك يصلح لك حاجه، ما تجادلش معاه في السعر، وأعطي له ما يطلبه، وزود كمان، وإذا جئت بنجار يقوم ببعض الأعمال لاتفاصل معه في الثمن، وإذا طلب منك سائق التاكسي مبلغ معين لمشوار ما، لا تبخل وزود في المبلغ".واستشهد بقول الله تعالى: "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ"، متابعا:" هذا الوقت الذي نمر به هو وقت الاختبار ووقت إظهار الكرم".