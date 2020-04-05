إحالة مسجلين خطرًا للمحاكمة فى سرقة 5 حقائب نسائية بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة مسجلين خطر للمحاكمة العاجلة، في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم الأميرية.كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية، ألقى القبض علي كل من "محمود. ا" مسجل خطر، و"أسامة.ط" مسجل خطر، حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما ٥ حقائب نسائية "مجهولة المصدر".واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.