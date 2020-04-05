محمد ثروت يكشف تفاصيل أكبر حفل إنشاد دينى «أون لاين»

كشف الفنان محمد ثروت عن تفاصيل إعلانه من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن أكبر حفل إنشاد ديني دون جمهور في ليلة النصف من شعبان الموافق ٨ إبريل المقبل الساعة في تمام الثامنة مساءً.وقال ثروت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" من حلقة أمس إن نجله أحمد ثروت ومجموعة من زملائه هم من اقترحوا عليه العمل على إقامة حفل أون لاين في تلك الليلة المباركة، وذلك نظرًا لانتشار فيروس كورونا وقرار الدولة بمنع التجمعات.وأضاف أنهم تلقوا دعمًا كبيرًا من قبل موقع اليوتيوب مما دفعنا أكثر على ضرورة إقامة الحفل الذي سيتم إقامته في مكان مفتوح مع مراعاة بعد المسافات في وجود الفرقة الموسيقية الخاصة به.واختتم ثروت مداخلته برسالة بسيطة وهي أن الفنان مثل الجندي والطبيب في المعركة التي نواجهها، وأن واجبه دائمًا أن يحفز جمهوره ويدعمهم لعدم الاستسلام للظروف المحيطة ويقوم بدوره المجتمعي مثلما قام الفنانين بدورهم في مواجهة وباء الكوليرا في الأربعينيات وفي مواجهة جميع الأزمات التي واجهتها البلاد.وكان محمد ثروت أعلن عن بث الحفل مباشرةَ من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب بمشاركة ثلاثة من المنشدين وهم: الشيخ ايهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني.