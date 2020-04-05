شاكر عبد الحميد: القراءة والترجمة أهم ما أفعله خلال عزلتي

قال الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، إنه يعمل على متابعة الأخبار الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، بجانب قراءة بعض الكتابات الأدبية والتاريخية والاجتماعية ومنها كتاب "لا أحد ينام في المنامة"، وغيرهم من الكتب.أضاف شاكر، لـ"الدستور"، أنه يعمل على ترجمة كتاب عن العلاج بالفن للأطفال، وكذلك ترجمت كتاب الثروة الإبداعية للأمم، لافتًا إلى أن هذا الكتاب عن الصناعات الثقافية والفنية، وزيادة الثروة القومية واكتشاف الموهوبين بإفريقيا وبعض دول أوروبا.أشار إلى أنه يعمل على بلورة أفكار خاصة بكتاب جديد عن الشخصية المصرية، وجزء منه تاريخي وجزء نفسي، وبعض الملاحظات عن الشخصية المصرية، بحيث أنه يكون إضافة إلى شغل جمال حمدان.وأكد أنه في تلك الفترة يحرص على الاطمئنان على الأصدقاء بشكل مستمر، كذلك يعمل على قراءة بعض رسائل الماجستير، والدكتوراه الخاصة بطلاب أكاديمية الفنون.