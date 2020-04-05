مجلس الدولة يعقم قاعاته ضد كورونا

أمر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الأحد، بتطهير قاعات المجلس؛ حرصًا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.وقام عدد من العاملين صباح اليوم بتعقيم منصّات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة باستخدام مطهّرات لتعقيم المكان، وللحِفاظ على القاعات من الأمراض والأوبئة المنتشرة.يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة على تطهير مقر المجلس وتعقيمه؛ حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.