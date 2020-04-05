أسقف المنيا يلقي عظة «أونلاين» للخريجين بالمنصورة اليوم

يشارك الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، للمرة الأولى اليوم الأحد 5 أبريل، في اللقاء الأسبوعي للشباب الجامعي والخريجين، "أون لاين"، والذي تطلقه كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل في المنصورة.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.