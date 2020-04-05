بدء امتحان «العربية» بالتابلت في البحر الأحمر.. ومتابعة «الإنترنت»

بدأ 2381 من طلاب الصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، آداء امتحان اللغة العربية على "التابلت" في أولى الامتحانات التجريبية، من خلال التواجد في المنازل.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان لها، تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية بالمدن، وغرفة بمركز عمليات التطوير التكنولوجي، لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص "التابلت" أو الإنترنت.فيما تفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، المدارس الثانوي بالغردقة، لمتابعة تواجد أخصائي التطوير بكل مدرسة والتنسيق لحل أي مشكلة طارئة بخصوص الإنترنت أو التابلت والتواصل مع الطلاب من منازلهم.