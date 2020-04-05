اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف المعاشات لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه حتى ألفي جنيه لمدة ثلاثة أيام وهى "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق (٥.٦.٧) من شهر إبريل، ويكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من ألفي جنيه اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس (٨.٩) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.