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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معقل جديد.. تقرير أمريكي يكشف كيف تتحرك الإخوان في أوروبا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:23 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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قال موقع "ويكلي بليتز" الأمريكي إن الجماعات الإرهابية العربية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين تمارس أنشطتها الارهابية المختلفة في أوروبا باعتبار أن أوروبا ساحة للقتال.

وسلط الموقع الأمريكي الضوء على الوجود الإخواني والإرهابي في هولندا على سبيل المثال، حيث تنشط الجماعة في مدينة دلفت، التي يتواجد فيها أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين فضلا عن وجود أعضاء من الجماعة وحركة الكفاح العربي من أجل تحرير الأحواز، في الدنمارك والمملكة المتحدة.

وتابع الموقع الأمريكي لقد ألقت الشرطة الهولندية القبض على عضو في الحركة ايراني الجنسية، كما أكد اتحاد أبحاث وتحليل الإرهاب (TRAC)،أن حركة الكفاح العربي لها أيضًا روابط بالفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين.

وفقًا لتقرير على قناة NOS الإخبارية الهولندية، فإن الأمر لا يقتصر على وجود حركة الكفاح العربي أو ASMLA في دلفت فقط، بل انها لها رجالها داخل الغرفة التجارية في المدينة، فضلا عن وجود عدد من المنظمات مسلحة والإرهابية أخرى في هولندا في السنوات الأخيرة.

وتابع الموقع الأمريكي أن هذه الجماعات عادة ما تشكل "الذراع السياسي" لجماعة مسلحة وتنكر تورطها في أنشطة عنيفة، ووفقًا لضابط المخابرات العسكرية السابق رونالد ساندي، فإن الإخوان المسلمين يديرون على الأقل مسجدين هولنديين على الأقل، أحدهما في أمستردام والآخر في روتردام.

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